Kina ber Filippinene om å «opptre varsomt» og søke dialog om Sør-Kinahavet.

Kinas utenriksminister Wang Yi advarte sitt filippinske motstykke om at de to landene må håndtere «alvorlige problemer» dem imellom når det gjelder Sør-Kinahavet med dialog.

Wang snakket med Filippinenes utenriksminister Enrique Manalo på telefon onsdag etter at de to landene har havnet i klinsj flere ganger de siste månedene over hendelser i Sør-Kinahavet med fiskebåter, kystvaktskip og andre fartøy tilhørende de to landene.

Et veiskille

Wang sa til Manalo at om Filippinene gjør feilvurderinger eller konspirerer med «ondsinnede» eksterne krefter i de omstridte områdene, vil Kina forsvare sine rettigheter og svare resolutt.

– Forholdet mellom Kina og Filippinene er ved et veiskille, siteres Wang på i en uttalelse fra det kinesiske utenriksdepartementet.

– Hovedprioriteten er å håndtere og kontrollere den nåværende situasjonen til sjøs på riktig vis, heter det videre.

Manalo sier at han hadde en ærlig og åpen samtale med Wang.

– Vi understreket begge hvor viktig det er med dialog i håndteringen av disse spørsmålene, siteres han på i en uttalelse fra filippinsk UD. Det er uklart hvem av partene som tok initiativ til samtalene.

Etter samtalene mellom utenriksministrene, meldte Filippinene om sikkerhetssamtaler med Japan.

Filippinenes militærsjef snakket med sitt japanske motstykke om "presserende regionale sikkerhetssaker", blant dem den kinesiske aggresjonen i Sør-Kinahavet, heter det i en uttalelsle. Videre heter det at Japan uttrykte sterk motstand til handlinger som endrer status quo i regionen.

Konkurrerende krav

Kina gjør krav på nesten hele Sør-Kinahavet, inkludert store havområder som ligger innenfor de økonomiske sonene til Filippinene, Vietnam, Indonesia, Malaysia og Taiwan.

Den faste voldgiftsdomstolen i Haag avslo i 2016 rundt 90 prosent av Kinas territorielle krav som grunnløse, men Beijing anerkjenner ikke avgjørelsen. De siste årene har kineserne bygget kunstige øyer i området, og flere av disse har fått rullebaner.

Sør-Kinahavet er den viktigste maritime forbindelsen mellom Stillehavet og Indiahavet, og skipsrutene forbinder Øst-Asia med Europa og Midtøsten. En tredel av verdens skipstrafikk passerer området, noe som gir stor økonomisk og strategisk verdi. Det antas også å være store olje- og gassforekomster under havbunnen.