President Andrés Manuel López Obrador krever også at USA trapper opp bistanden til land som Venezuela der mange av migrantene kommer fra.

Det hvite hus vil at Mexico gjør mer for å stanse migranter fra Sør- og Mellom-Amerika før de kommer til kommer til grensa til USA.

En høytstående amerikansk delegasjon med utenriksminister Antony Blinken vil om kort tid besøke Mexico for å diskutere ulike tiltak, blant annet i håp om at landet skal gjøre det vanskeligere for migranter å passere gjennom landet på lastebiler eller i busser.

– Vi skal hjelpe til, noe vi alltid gjør, sier López Obrador.

– Mexico hjelper til for å få i stand en avtale med Venezuela. Vi ønsker også at noe blir gjort med konflikten med Cuba og har alt foreslått for president Joe Biden at det åpnes en dialog mellom USA og Cuba, sier han.