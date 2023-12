– Aserbajdsjanske væpnede styrker åpnet ild mot den armenske stillingen i Bardzruni i provinsen Vayots Dzor, heter det i en uttalelse fra Armenias forsvarsdepartement.

De sier videre at en soldat ble drept.

Hendelsen skjer mens de to rivaliserende landene prøver å få på plass en fredsavtale etter at Aserbajdsjan tok kontroll over Nagorno-Karabakh. Regionen er internasjonalt anerkjent som del av Aserbajdsjan, men har siden Sovjetunionens sammenbrudd vært kontrollert av etniske armenere.

Over 120.000 armenere som bodde i området, flyktet etter at aserbajdsjanske styrker tok kontroll. De langt fleste tok seg over grensen til Armenia.