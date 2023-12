Det er Mohammed Deif, øverstkommanderende for Hamas' væpnede fløy Qassam-brigadene, og hans medhjelper Marwin Issa som føres opp på sanksjonslista.

– De to individene vil få midler og andre økonomiske verdier de besitter i EU-medlemsland, fryst. Det er også forbudt for EU-aktører å gjøre midler og økonomiske ressurser tilgjengelig for dem, heter det i en uttalelse fra EU-hold.

Israelske sikkerhetskilder har utpekt Deif og Hamas' øverste leder på Gazastripen, Yahya Sinwar, som hjernene bak angrepet 7. oktober.