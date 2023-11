Detroit-baserte United Auto Workers (UAW) opplyser at hensikten er å fagorganisere alle bilarbeidere i landet, og ramser opp produsenter som Tesla, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Rivian, Nissan, BMW og Mercedes-Benz.

Disse produsentene har til sammen nærmere 150.000 ansatte på fabrikker rundt om i USA. Det er rundt regnet det samme antallet ansatte som de tre store Detroit-produsentene Ford, General Motors og Stellantis har.

– Pengene er der. Tidspunktet er det rette. Du trenger ikke bekymre deg for hvordan du skal klare å betale leien eller sørge for mat til familien din mens selskapet tjener milliardbeløp. Det er et bedre liv der ute, sier UAWs leder Shawn Fain i en video der UAW oppfordrer ikke-organiserte til å stille seg bak UAW.

UAWs avtale med General Motors, Ford Motor og Stellantis innebærer blant annet en økning i grunnlønnen på 25 prosent fram til utgangen av 2028.

Tesla-sjef Elon Musk, som for tiden er i konflikt med svensk fagbevegelse, mener UAWs fremstøt ikke har noe for seg.

– Jeg er uenig i poenget med fagforeninger, sier Musk.

Honda mener heller ikke at fagorganisering vil være noen bra løsning. Subaru svarer at selskapet gjør det rette for sine ansatte. Toyota, Rivian og Volkswagen ønsker ikke å kommentere saken. Øvrige selskaper hadde natt til torsdag ikke svart på Reuters' henvendelser.