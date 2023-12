Vedtaket innebærer at migranter i denne aldersgruppen kan bli holdt i forvaring i mottakssentre som er beregnet for voksne. Det gir også politiet utvidet fullmakt til å sjekke om migranter feilaktig oppgir lavere alder for å slippe denne type forvaring.

I henhold til europeisk og italiensk lovverk skal unge migranter uten følge av voksne behandles på en mildere måte. De kan for eksempel ikke utvises og skal gis tilgang til bedre støtteordninger.

Demme opp

Men statsminister Giorgia Meloni gikk til valg på innskjerpede regler for migranter, og nå har nasjonalforsamlingen med 97 mot 65 stemmer godkjent regjeringens forsøk på å demme opp for den omfattende innvandringen Italia overlever via Middelhavet.

Nå kan mindreårige på 16 og 17 år også holdes i forvaring i opp til 150 dager. Mottakssentre kan også huse dobbelt så mange som de er bygd for, når migrantstrømmene når store høyder.

Dekretet gir også politiet lov til å bruke røntgenbilder for å fastsette alderen til unge migranter og utvise dem hvis de lyver.

Kan være brudd

FNs barnefond Unicef sier i et brev til nasjonalforsamlingen i Roma at dekretet kan være et brudd på konvensjonen om barns rettigheter.

I november opplyste Meloni at Italia vil bygge et mottakssenter i Albania med en kapasitet på identifisering av 36.000 migranter i året.

Rundt 152.000 migranter er sluppet i land i Italia så langt i år, opp fra 94.000 på samme tidspunkt i fjor. Rundt 11 prosent er mindreårige uten følge.