Det har de siste dagene vært tiltakende sinne etter anklager om voldtekt og annen seksuell vold.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som gjentatte ganger har anklaget Hamas for slike handlinger, sa tirsdag i et møte med frigitte gisler at han hadde hørt om «tilfeller av seksuelle overgrep og onde voldtekter».

I en uttalelse på X skriver Unicef-leder Catherine Russell beretningene om seksuell vold for «skrekkelige».

– De overlevende må bli hørt, få oppfølging og støtte. Påstandene må bli etterforsket grundig. Vi fordømmer kjønnsbasert vold og alle typer vold mot kvinner og jenter, skriver hun.