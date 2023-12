Meta må også dele informasjon om Instagrams system for anbefalinger og fremming av mulig skadelig innhold, opplyser kommisjonen.

Granskingen er første steg i en prosedyre som tar utgangspunkt i EU-loven om digitale tjenester (DSA), men er ikke en indikasjon på at det har skjedd lovbrudd eller at Meta risikerer straff.

IT-giganten, som også eier Facebook, har frist til 22. desember med å svare på EUs henvendelse.

Kommisjonen har allerede satt i gang flere granskinger for å finne ut hvordan store digitale plattformer innretter seg etter DSA.

En rapport fra det amerikanske universitetet Stanford påpekte i juni at Instagram er den viktigste plattformen som brukes av pedofile nettverk for å fremme og selge materiale som viser seksuelle overgrep mot barn. Meta sa den gangen at det jobber aggressivt for å bekjempe utnytting av barn.