36-åringen møtte i retten torsdag, siktet for å ha drept en 14 år gammel gutt med sverd og skadd fire andre nordøst i London tirsdag.

Han møtte ikledd grå genser og grå joggebukse, og han snakket sakte da han bekreftet navnet sitt. Dommer Paul Goldspring besluttet at han skal bli sittende i varetekt før et nytt rettsmøte i domstolen Old Bailey tirsdag, med mindre det er ledig tid allerede fredag.

Sverdangrepet skjedde like før klokka 7 tirsdag morgen. De første meldingene til politiet gikk på at en varebil hadde kjørt inn i et gjerde. En 33 år gammel mann skal ha blitt påkjørt, før den siktede angivelig stakk ham med sverd. Deretter skal han ha angrepet en 35 år gammel mann på en eiendom i nærheten, før en 14 år gammel gutt ble drept.

Politiet ankom stedet 12 minutter før det første nødanropet, og forsøkte å få kontroll på mannen. To av de fire skadde er politibetjenter. Alle skal være alvorlig skadd, men være utenfor livsfare.

Politiet har sagt at angrepet ikke synes å være terrorrelatert, og de har ikke uttalt seg om hva som kan ha motivert mannen.