Det sa utenriksminister Radek Sikorsi da han torsdag redegjorde for regjeringens utenrikspolitiske linje i den polske nasjonalforsamlingen.

Her framholdt han at et russisk angrep mot Nato kommer til å ende med nederlag for Russland, men at det fortsatt er nødvendig å styrke Natos forsvarsevne.

Han anklaget den forrige regjeringen for å ha valgt konfrontasjon framfor samarbeid, og understreket hvor viktig det er for Polen å ha et godt forhold til nabolandet Tyskland.

Polen fikk i desember en ny og mer EU-vennlig regjering, ledet av tidligere EU-president Donald Tusk. I perioden fra 2015 til 2013 satt det nasjonalkonservative partiet PiS ved makten. Perioden var preget av et konfliktfylt forhold til EU, samtidig som Polen pleide et tettere samarbeid med USA.