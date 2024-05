Tyrkias handelsminister Omer Bolat har også tidligere sagt at de vil kreve en uhindret strøm av nødhjelp før de gjenopptar handelen.

Torsdag stanset Tyrkia all handel med Israel som svar på den pågående krigføringen på Gaza og den «tiltakende humanitære tragedien» i de palestinske områdene.

Hamas vurderer i disse dager et forslag til våpenhvileavtale på Gazastripen.

Da Bolat la fram Tyrkias handelstall for april, sa han at det er Israels kompromissløse framferd som er grunnen til handelsstansen. I 2023 handlet de to landene for 6,8 milliarder dollar.

Israel reagerte kraftig på nyheten torsdag.

– Dette er slik en diktator oppfører seg, ved å overse interessene til Tyrkias folk og forretningsmenn og ignorere handelsavtaler, skrev den israelske utenriksministeren Israel Katz på X, tidligere Twitter.