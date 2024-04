Avgjørelsen skal imidlertid ikke være tatt, skriver BBC.

Yousaf leder Det skotske nasjonalistpartiet (SNP). Torsdag kollapset regjeringssamarbeidet med De grønne sammen på grunn av uenighet om klimapolitikk.

De konservative har siden fremmet et mistillitsforslag mot Yousaf selv, mens Labour har fremmet et mistillitsforslag mot hele regjeringen hans. Det virker usannsynlig at Yousaf kan overleve det første mistillitsforslaget.

Det er et alternativ å søke støtte hos Alba, som ledes av SNPs tidligere leder Alex Salmond. Dette er imidlertid svært kontroversielt innad i SNP, og en parlamentariker har uttalt til Sky News at det virker like appetittlig som «en kopp med kaldt spy».

Partitopper har forhørt seg med tidligere partileder John Swinney om han kan tre inn i rollen som førsteminister midlertidig, ifølge Reuters.