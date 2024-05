Doug Cohen, talsperson for kontoret til Manhattans statsadvokat Alvin Bragg, opplyser til nyhetsbyrået AP at ingen ble skadd i hendelsen.

Det var kun andre politifolk i nærheten da dette skjedde, ikke studenter, ifølge Cohen.

Statsadvokatens kontor undersøker hendelsen, og ytterligere detaljer er ikke kjent. New York-politiet har ikke besvart APs henvendelser om saken.

Gaza-demonstranter okkuperte tirsdag denne uka administrasjonsbygningen Hamilton Hall ved Ivy League-universitet Columbia i New York. Senere på dagen ble de fjernet i en omfattende politiaksjon. Politiet har opplyst at demonstrantene ikke ytte noe betydelig motstand.

De siste ukene har over 1000 demonstranter blitt pågrepet ved andre studiesteder i USA, blant annet i Texas, Utah, Virginia, North Carolina, New Mexico, Connecticut, Louisiana, California og New Jersey. Flere steder har det vært voldelige sammenstøt mellom studenter og politi.