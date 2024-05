Ingen personskader er rapportert i forbindelse med hendelsen, og Israel bidrar i bergingsoperasjonen, opplyser det amerikanske forsvarets sentralkommando (Centcom) lørdag.

To av fartøyene er nå ankret opp ved stranda nær nødhjelpsbrygga i Gaza, mens de andre to står på grunn i nærheten av den israelske havnebyen Ashkelon, som ligger drøyt 30 kilometer unna.

– Intet amerikansk personell kommer til å gå inn i Gaza, understreker Centcom, som også hevder at brygga fortsatt er fullt ut funksjonell.

Men ifølge øyevitner er brygga satt ut av drift som følge av store bølger og høy sjø. Den israelske TV-kanalen N12 melder at deler av brygga er skylt ut på sjøen nær Ashdod.

Siden den amerikanske brygga ble satt i drift 17. mai, har FN bare fått levert 97 lastebillass med nødhjelp herfra.

Rundt 1000 amerikanske soldater brukte to måneder på å etablere et midlertidig bryggeanlegg for å frakte nødhjelp inn til Gazastripen mens krigen raser. USAs president Joe Biden sa brygga skulle bygges for å kompensere for Israels restriksjoner på leveranser av nødhjelp til Gaza.

Den palestinske befolkningen trues av hungersnød, men svært lite nødhjelp kommer inn til Gaza, ifølge FN på grunn av at Israel setter store begrensninger på hva som slipper inn via landveien.

FN og andre hjelpeorganisasjoner har påpekt at det ikke er mulig å frakte tilstrekkelig hjelp inn sjøveien.