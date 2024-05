To personer ble drept i Aita al-Shaab, tre i Houla, to i Yaroun og en motorsyklist som kjørte på hovedveien i Naqoura, opplyser sikkerhetsstyrkene.

Hizbollah sa søndag at de sørger over at fire av deres medlemmer som døde i israelske angrep, og at de svarte på angrepene med å avfyre flere titall katjusja-raketter mot Israels militærbaser i nord.

Etter Hamas' angrep mot Israel 7. oktober i fjor har også kampene mellom Israel og Hizbollah trappet opp og er på sitt mest intense siden 2006. Stadig flere og oftere angrep fra begge sider har skapt bekymring for en større krig i Midtøsten.

Hizbollah har gjentatte ganger sagt at de vil stanse sine angrep når den israelske offensiven i Gaza stopper, men at de også er klare til å fortsette å kjempe hvis Israel fortsetter å angripe Libanon.