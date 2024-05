– Utviklingen i Georgia er sterkt urovekkende, sier den norske utenriksministeren i en uttalelse kort tid etter at loven ble vedtatt av de folkevalgte i Tbilisi tirsdag. Han legger til at et klart flertall av det georgiske folk ønsker å føre landet nærmere Europa.

84 folkevalgte stemte for den omstridte loven, mens 30 stemte mot. Loven betyr at virksomheter som finansieres med midler fra utlandet, blir stemplet som utenlandske agenter.

Før avstemningen tirsdag brøt det ut slåsskamper mellom medlemmer av ulike partier inne i nasjonalforsamlingen i hovedstaden Tbilisi.

Den siste tiden har det vært store demonstrasjoner i georgiske gater mot loven og mot regjeringspartiet.

– De er i sin fulle rett til å markere sitt syn. Bruk av vold mot fredelige demonstranter og aktivister og trusler mot meningsmotstandere har ingen plass i et demokrati, sier Eide og advarer regjeringen i Tbilisi:

– At landets regjering så tydelig distanserer seg fra våre felles, liberale verdier, vil påvirke vårt samarbeid.