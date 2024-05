Valget på ny nasjonalforsamling i verdens største demokrati holdes i løpet av en periode på seks uker. Mandag ble den fjerde fasen innledet.

Etter hvert som valget har gått sin gang, er retorikken skjerpet, både når det gjelder religiøse spørsmål og økonomi.

Landets hindunasjonalistiske statsminister Narendra Modi satser på å sikre seg en tredje periode ved makten og håper også på et solid flertall i nasjonalforsamlingen for regjeringspartiet BJP.

I byen Samastipur i delstaten Bihar sto hundrevis av mennesker i kø utenfor et valglokale da det åpnet klokka 7 mandag morgen. Velgerne kunne forteller at de er bekymret for økte matpriser, arbeidsløshet og den økonomiske utviklingen.

Valget fortsetter fram til 1. juni. Nesten 970 millioner velgere, over 10 prosent av verdens befolkning, skal velge 543 medlemmer til nasjonalforsamlingens underhus. Stemmeopptellingen skal etter planen skje 4. juni.

Blant stedene som avholder valg mandag, er Srinagar, den største byen i muslimskdominerte Kashmir. Det er første gang innbyggerne kan stemme siden området mistet sitt delvise selvstyre i 2019.