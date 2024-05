Biden-administrasjonen har formelt orientert Kongressen om forsendelsen, ettersom den må godkjennes der først. Det opplyste to kongresskilder tirsdag til nyhetsbyrået AFP. Også Wall Street Journal har fått opplyst dette.

Det dreier seg om den første våpenforsendelsen til Israel som Biden-administrasjonen har kunngjort etter at en annen forsendelse, bestående av 3500 bomber, hver av dem på 900 kilo, ble lagt på vent tidligere denne måneden. Bombepakken ble satt på pause på grunn av amerikansk bekymring for at de kunne bli brukt mot sivile under den israelske offensiven i Rafah sør på Gazastripen.

Militærpakken som nå er klar i stedet, består av stridsvognammunisjon til en verdi av rundt 700 millioner dollar, taktiske kjøretøy til en verdi av 500 millioner dollar, og granater verdt 60 millioner dollar, ifølge de to kildene.

Det var tirsdag ikke klart når denne pakken skal sendes til Israel.

Pakken er del av den omfattende pakken på 95 milliarder dollar som Kongressen nylig vedtok – en pakke som omfatter forsvarshjelp til Ukraina, Israel og Taiwan.

Kongressen kan fortsatt blokkere våpensalget til Israel, ettersom venstreorienterte medlemmer i Bidens demokratiske parti i økende grad er blitt opprørt over antallet sivile som er drept på Gazastripen.