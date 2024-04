Tyskland var blant de land som frøs støtten til UNRWA etter anklager fra Israel om at flere av organisasjonens ansatte deltok i Hamas-angrepet 7. oktober.

En uavhengig gransking ledet av Frankrikes tidligere utenriksminister Catherine Colonna konkluderte denne uka med at Israel ikke har lagt fram beviser som underbygger anklagene.

Granskingsrapporten berømmet UNRWA for å etterleve humanitære prinsipper med vekt på nøytralitet, men legger til at det på enkelte områder er rom for forbedringer.

De fleste landene som frøs støtten til UNRWA, med unntak av USA, har nå snudd.

– Tysklands regjering vil snart fortsette samarbeidet med UNRWA i Gaza, noe blant andre Australia, Canada, Sverige og Japan alt har gjort, heter det i en uttalelse fra tysk UD.