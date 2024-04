Han sier at den russiske offensiven er betydelig trappet opp etter valget i Russland i midten av mars.

Han la til at tiltak er satt inn for å styrke de mest problematiske forsvarsområdene, med elektronisk utstyr og luftvern.

Han pekte særlig på situasjonen ved byen Tsjasiv Jar, 20 kilometer vest for Bakhmut, som vanskelig og spent. Området er under konstant beskytning, sa han.

– Fienden angriper aktivt våre stillinger i Lyman- og Bakhmut-sektorene med angrepsgrupper støttet av panser. I Pokrovsk-sektoren forsøker de å bryte gjennom våre stillinger med flere titalls stridsvogner og pansrede kjøretøyer, sier han.

Russland hadde i februar sitt første vellykkede militære framstøt siden de erobret Bakhmut i fjor, da Avdijivka ble erobret etter mange måneder med harde kamper.

Syrskyj sier at det bare er ved å oppnå teknologisk overlegenhet at Ukraina kan slå ned en mye mer tallrik fiende og ta et strategisk initiativ.

Det er også avgjørende med bedre trening, særlig av infanteriet, hvis Ukraina skal kunne ta i bruk vestlige våpen, sier han.