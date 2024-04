Dermed starter rettssaken som planlagt på mandag.

Trumps advokater argumenterte blant annet for utsettelsen med at utvalget jurymedlemmene kan bli plukket ut fra, vil være fylt opp av mennesker som har fått med seg den «eksepsjonelt skadelige» nyhetsdekningen av saken. Dette er grunn til å utsette saken på ubestemt tid, argumenterte de.

Dommer Juan Merchan var ikke overbevist. Han omtaler argumentasjonen som ikke holdbar. Trump «synes å innta holdningen om at hans situasjon og denne saken er unik, og at medieinteressen før saken aldri vil avta. Dette synspunktet er imidlertid ikke i overensstemmelse med virkeligheten», skriver dommeren i sin kjennelse.

Videre sier Merchan at utspørring av mulige jurymedlemmer vil sikre at all bekymring rundt deres evne til å være upartiske og rettferdige blir fulgt opp.

Trump anklages for å ha forfalsket regnskap for å skjule betalinger han gjorde til pornoskuespilleren Stormy Daniels for å få henne til å tie om et seksuelt forhold hun hevder å ha hatt med Trump i 2006.