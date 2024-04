Både ordføreren og den regionale guvernøren opplyser at de tre var redningsmannskaper. De skal ha mistet livet da et angrep nummer to rammet samme sted som et tidligere angrep.

Totalt er byen, som er den nest største i Ukraina, rammet av fire angrep natt til torsdag, opplyser guvernør Oleh Synjehubo. De øverste etasjene i et leilighetsbygg skal ha fått skader.