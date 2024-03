Mannen hadde seks pistoler og 200 patroner da han ble pågrepet på et hotell i hovedstaden Kuala Lumpur, sier Malaysias rikspolitisjef Razarudin Husain.

36-åringen hadde reist fra De forente arabiske emirater til Kuala Lumpur, og allerede på flyplassen la myndighetene. Han identifiserte seg nemlig med det grensevaktene fastslo var et falsk fransk pass, forteller Razarudin. Da han ble tatt inn til nærmere kontroll, fant han fram et israelsk pass.

Razarudin sier politiet er i gang med å etterforske hvorvidt mannen jobber for israelsk etterretning.

Selv skal 36-åringen ha sagt at han er kommet til Malaysia for å finne en annen israelere for å ordne opp i en familiekonflikt.

– Vi stoler ikke helt på fortellingen hans og vi mistenker at han kanskje har en annen agenda, sier Razarudin og legger til at den spionmistenkte mannen flyttet mellom flere hoteller mens han var i Kuala Lumpur.

Etter pågripelsen er sikkerheten skjerpet rundt statsminister Anwar Ibrahim, den malaysiske kongen og flere andre prominente personer.

Malaysia, som har en overveiende muslimsk befolkning, har ikke diplomatiske forbindelser med Israel. Landet har uttrykt støtte for palestinerne på Gazastripen, der Israel kriger mot islamistbevegelsen Hamas, som styrer det beleirede palestinske territoriet.