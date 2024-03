Utviklingen kommer fram i de foreløpige befolkningstallene som ble publisert av det statlige statistikkbyrået Istat fredag. Fjorårets fødselstall er det laveste som er registrert og nesten en tredel lavere enn i 2008 da det kom 557.000 nye italienere kom til verden.

I 2022 var første gang det ble født færre enn 400.000 barn siden man begynte å føre statistikk for et forent Italia for over 160 år siden.

Fødselsraten er nå 6,4 fødsler per 100.000 innbyggere, mot 6,7 per tusen i 2022. I gjennomsnitt føder italienske kvinner 1,2 barn i løpet av livet. Det er betydelig lavere enn de 2,1 som trengs for å opprettholde folketallet. En rekke land, særlig i vesten, ligger under 2,1.

Samtidig øker gjennomsnittsalderen i Italia, som nå er 46,6 år. Det er 22.500 innbyggere som er over 100 år gamle, også det en ny rekord.