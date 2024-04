Israel antas å stå bak luftangrepet der sju iranere ble drept. Blant de drepte var to høytstående generaler i den iranske Revolusjonsgarden, Mohammed Reza Zahedi og hans høyre hånd Mohammad Hadi Haji.

Zahedi, som var rundt 80 år gammel, har hatt ansvaret for Irans kontakt med Hizbollah-militsen i Libanon, ifølge det iranske nyhetsbyrået Tasnim.

– Denne forræderske forbrytelsen vil ikke gå ubesvart, sier Raisi til det iranske nyhetsbyrået Irna.

Iran mener USA har et medansvar for angrepet og gjør dette klart i en diplomatisk note som blir overlevert via Sveits, opplyser utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian.

Noten blir overlevert via Sveits, som representerer USAs interesser i Iran. USA brøt de diplomatiske forbindelsene med landet for 24 år siden.