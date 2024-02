Ifølge kanalen ble et iransk par pågrepet i stockholmsområdet i april 2021, mistenkt for forberedelser til terrorhandlinger.

Svensk sikkerhetspoliti har ikke ønsket å uttale seg om målet for den angivelige handlingen, ei heller påtalemyndigheten.

Men ifølge Ekots granskning skal målet ha vært alle svenske jøder, og oppdragsgiveren skal ha vært Iran.

Leder for det jødiske sentralrådet, Aron Verständig, skal ha vært ett av målene.

– Veldig ubehagelig, sier han til radiokanalen.

Paret ble ifølge Ekot utvist fra Sverige i 2022 fordi de skal ha utgjort en alvorlig trussel mot Sverige. Ekot skriver i en annen sak at paret fikk asyl i Sverige da de utga seg for å være afghanere, tross at Migrationsverket hadde fått advarsler om at mannen både var iraner og jobbet for den iranske Revolusjonsgarden.

Verken paret eller den iranske ambassaden har besvart Ekots henvendelser om saken.