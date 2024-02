USAs sentralkommando Centcom opplyser at det sent onsdag «i selvforsvar» ble gjennomført angrep mot to mobile raketter som var klar til å skytes mot marine- og handelsfartøyer i Rødehavet.

Senere på natten ble det utført et nytt angrep på en mobil krysserrakett tilhørende houthiene, ifølge Centcom.

Centcom sier at de hadde identifisert rakettene i houthikontrollert område i Jemen og fant at de utgjorde en umiddelbar trussel mot amerikanske marinefartøyer og handelsskip.

Onsdag opplyste houthienes nyhetsbyrå at USA og Storbritannia hadde truffet mål i Hodeida-provinsen i Jemen.

Houthiene, som har kontroll i store deler av Jemen, inkludert Hodeida, har siden november rettet angrep mot skip i Rødehavet og Adenbukta til støtte for palestinerne i Gaza. USA og Storbritannia har de siste ukene svart med angrep på houthienes stillinger.