76 år gamle Bruton sovnet inn på et sykehus i hovedstaden Dublin etter lang tids sykdom, ifølge familien.

Han tilhørte det konservative Fine Gael og var blant annet finansminister på 1980-tallet. Etter hvert ble han partileder, og da sosialdemokratene i Labour forlot en regjering ledet av erkerivalene Fianna Fáil i 1994 dannet Bruton en noe ideologisk sprikende regjering med dem og Democratic Left.

Fram til koalisjonen tapte valget i 1997 rakk de blant annet å gjennomføre en folkeavstemning der det erkekatolske Irland stemte for å tillate skilsmisse, med bare 9000 stemmers margin. Bruton fikk også mye av æren for Langfredagsavtalen, som sørget for fred og maktdeling mellom katolikker og protestanter i Nord-Irland etter nærmere 30 år med konstant konflikt. Etter statsministerperioden satt Bruton som EUs ambassadør i USA fra 2004 til 2009.

– Han handlet alltid i landets interesse. Jeg har ikke noen vonde ord å si om John Bruton, sa den tidligere politiske rivalen Bertie Ahern til kringkasteren RTÉ.