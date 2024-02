Justine Tripathi, talsperson for forsvarskomiteen i Representantenes hus, bekrefter at Austin 29. februar skal forklare seg for komiteen om hvorfor han ikke varslet om innleggelsen.

Rett før jul gjennomgikk Austin en mindre operasjon for prostatakreft. Han ble utskrevet fra sykehuset, men deretter innlagt igjen 1. januar på grunn av komplikasjoner.

Tidligere denne måneden fortalte Austin at han har beklaget til president Joe Biden for at han ikke informerte om sykehusinnleggelsen i januar.

– Jeg burde fortalt Biden og hans team om kreftdiagnosen, og jeg tar ansvar for det. Jeg har beklaget direkte til ham, sa Austin, som understreket at han ikke bevisst har forsøkt å skjule informasjon fra Det hvite hus.

Saken førte til mye politisk bråk. Blant annet ba Donald Trump, republikanernes sannsynlige presidentkandidat, om at Austin måtte fjernes fra jobben som forsvarsminister.

President Biden har på sin side sagt at han har tillit til Austin, selv om presidenten er enig i at Austin begikk en feil ved å unnlate å informere om innleggelsen.