De fleste av ofrene var kvinner og barn, opplyser helsedepartementet i det Hamas-styrte territoriet. De sier huset til familien til Mahmoud Zuaiter, som ligger i Deir al-Balah sentralt på Gazastripen, ble jevnet med jorden.

Zuaiter, som ble såret i angrepet, har over 1,2 millioner tilhengere på Instagram, og mange ser videoene hans på Youtube.

En video lagt ut etter angrepet viser Zuaiter som holder et skadd barn i armene.

– Jeg har sagt tydelig at ingen bør forlate Gaza, og jeg har bedt til Gud om å ikke tvinge meg til å forlate Gaza … fordi jeg elsker Gaza og folket så høyt. Men det ser ut til at de vil at vi skal forlate Gaza, sier han før han brister ut i gråt.