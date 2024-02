De ansatte ved tårnet streiker i protest mot ledelsens økonomistyring, og de varsler at streiken kan bli utvidet.

Selskapet som drifter tårnet, SETE, ber folk som allerede har kjøpt billetter om å følge med på selskapets hjemmeside for flere opplysninger.

Det er andre gang på to måneder at Eiffeltårnet stenger på grunn av streik. De ansattes fagorganisasjoner kritiserer SETE for en forretningsmodell som de hevder er basert på et oppblåst tall for antatte besøkende framover samtidig som kostnadene undervurderes.

Eiffeltårnet er den mest besøkte turistattraksjonen i Paris og har i snitt sju millioner besøkende årlig, hvorav to tredeler er utenlandske turister.