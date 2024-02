Navalnyj, Kremls mest framtredende kritiker, døde fredag i fengsel, ifølge russiske fengselsmyndigheter. Det skjer en måned før et presidentvalg der det ventes at Vladimir Putins nesten 25 år ved makten forlenges.

– På ett nivå var det ventet, og på et annet sjokkerende, sier Mariana Katzarova, FNs spesialrapportør om menneskerettighetssituasjonen i Russland, til AFP.

Hun tar til orde for en uavhengig etterforskning av omstendighetene rundt dødsfallet, inkludert en uavhengig obduksjon som ikke er utført av russiske myndigheter.

En rekke vestlige ledere retter fingeren mot russiske myndigheter som ansvarlige for dødsfallet.

20 års tilbakegang

– Menneskerettighetene har erodert i Russland de siste 20 årene, men siden fullskala-invasjonen av Ukraina for to år siden, har det blitt en fullstendig undertrykkelse, sier den bulgarske menneskerettseksperten.

– Navalnyjs dødsfall er bare toppen av isfjellet, legger hun til.

Katzarova overvåker menneskerettssituasjonen i Russland og kommer med anbefalinger og rapporter til FNs menneskerettsråd i Genève og til FNs hovedforsamling i New York. Spesialrapportørenes mandat kommer fra FN, men de snakker ikke for selve organisasjonen.

– Vi sørger over Navalnyjs dødsfall, men vi tar også til orde for løslatelsen av hundrevis av politiske fanger i Russland – menneskerettsforsvarere, journalister, advokater – for jeg kan ikke slutte å tenke «hvem blir neste?», sier Katzarova.

Demonstrasjoner rundt om i Europa

Eksilrussere og andre støttespillere av Navalnyj samlet seg i flere europeiske byer for å minnes ham og uttrykke motstand mot russiske myndigheter fredag, blant annet i Oslo, der rundt 30–40 personer var til stede.

I Berlin møttes mellom 500 og 600 i paradegata Under den Linden, der de ropte slagord på en blanding av russisk, tysk og engelsk. Noen ropte «Putin til Haag», med henvisning til Den internasjonale straffedomstolen, som etterforsker mulige krigsforbrytelser i Ukraina.

I Russland advarte myndighetene mot å avholde demonstrasjoner, og politi fulgte med da folk la ned blomster ved minnesmerker over ofrene for politisk forfølgelse under sovjettiden.

Ifølge menneskerettsgruppa OVD-Info, som rapporterer om demonstrasjonsfriheten i Russland, ble mer enn 100 personer pågrepet under minnedemonstrasjoner fredag.

Det er også meldt om demonstrasjoner i blant annet London, Warszawa, Vilnius, Roma, Amsterdam, Barcelona, Sofia, Genève og Haag.