På en pressekonferanse foran et møte med G7 og G20 i São Paulo mandag sa hun at USA og andre allierte land diskuterer forskjellige måter å bruke de 285 milliarder dollarene i russiske innskudd og investeringer på som ble frosset etter Russlands invasjon i 2022.

En gresk diplomat sa søndag at EU-landene vurderer å ta i bruk gevinstene og renteinntektene fra de frosne midlene, uten å beslaglegge selve aktivaene.

Yellen sier at USA ikke har tatt stilling til hvilken metode som ville være best, men hun er ikke enig med de europeiske landene i at en beslaglegging av aktivaene ville risikere å undergrave dollar og euro som globale reservevalutaer.

Hun understreker at det er andre alternativer til å beslaglegge midlene; for eksempel kunne de frosne midlene brukes som sikkerhet for å ta opp lån på det globale markedet.

Den greske diplomaten Spiros Lampridis mener forslaget EU drøfter, ville være en smart løsning for ikke å provosere Russland for mye, som samtidig ville sende et signal til Russland om at de ikke skal få tjene på kapitalen som er frosset i Europa.

G7-landene ber om at en løsning foreligger innen juni. Det er anslått at en gjenoppbygging av Ukraina etter krigen vil koste rundt 500 milliarder euro.