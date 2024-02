Samtalene om fangeutveksling var nær ved å bli sluttført, ifølge medarbeiderne.

Han skal ha blitt utvekslet med Vadim Krasikov, som soner livstid i fengsel for drap på en tsjetsjensk opposisjonell i Berlin i 2019. I tillegg var det snakk om at to amerikanske borgere skulle bli løslatt i utvekslingen, ifølge medarbeiderne.