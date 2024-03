– Det er ekstremt vanskelig å tro at IS har hatt kapasitet til å gjennomføre terrorangrepet, sier Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, på en pressekonferanse onsdag.

Russiske myndigheter fortsetter å anklage Ukraina og Vesten for å ha stått bak angrepet mot konserthallen i utkanten av Moskva fredag, selv om ekstremistgruppa IS' afghanske fløy har tatt på seg skylden.

Onsdag steg tallet på døde etter angrepet til 140.

Mandag sa president Putin at det var radikale islamister som utførte angrepet men at Ukraina likevel sto bak, uten å legge fram noen som helst beviser for det.

Ukraina avviser å ha hatt noe med angrepet å gjøre, og også USA og andre vestlige etterretningskilder sier det ikke er hold i påstanden.