To personer ble drept og fem såret i et ukrainsk rakettangrep mot i Belgorod natt til lørdag, melder regionens guvernør. Raketten traff et boligbygg, og flere biler i området ble satt i brann, ifølge vitner. Åtte raketter ble også skutt ned av luftvernet.

Guvernør Vjatsjeslav Gladkov skriver på Telegram at han basert på situasjonen stenger kjøpesentrene i helgen, og at skolene skal holdes stengt mandag og tirsdag.

Fem mennesker ble også såret da en bil ble truffet av en ukrainsk drone i landsbyen Glotovo, to kilometer fra grensa til Ukraina, ifølge Gladkov.

Oljeraffineri i brann

To oljeraffinerier i Samara ved Volga-elva, 1000 kilometer fra Ukraina, ble også truffet av ukrainske droner tidlig lørdag, og en av dem ble satt i brann.

Guvernør Dmitrij Azarov skriver på Telegram at et raffineri i Syzran brenner, men at et angrep mot et raffineri i Novokubysjev ble avverget. Videre skriver han at arbeiderne på begge raffineriene ble evakuert, og at ingen er skadd.

Ikke-verifiserte bilder i sosiale medier viser det som synes å være en stor brann på raffineriet i Syzran som tilhører oljeselskapet Rosneft, med nødetatene som jobber på stedet.

Russiske myndigheter sier også at de slo tilbake flere forsøk fra sabotasje- og rekognoseringsgrupper på å ta seg inn i Russland.

Dagen etter angrep på Odesa

De ukrainske angrepene skjer dagen etter at minst 20 mennesker ble drept i et større angrep på den ukrainske havnebyen Odesa.

Flere boliger ble knust i et angrep med en ballistisk rakett, og kort etter traff enda en rakett redningsarbeidet som kom til stedet. 40 mennesker var lørdag fortsatt på sykehus etter angrepet, ifølge guvernør Oleh Kiper.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lovte i en videotale fredag kveld rask gjengjeldelse etter angrepet på Odesa.

Putin anklager

Russlands president Vladimir Putin anklaget fredag Ukraina for å prøve å sabotere valget, som startet fredag og går til søndag.

Putin, som har hatt makten siden 1999 ventes å vinne valget, der ingen reelle motkandidater fikk tillatelse til å stille.

Dermed kan 71-åringen sitte som president i ytterligere seks år, fram til 2030, lenger enn noen annen russisk leder siden Katarina den Store i det 18. århundre.

Russiske myndigheter sier at valget er en mulighet for russerne til å vise at de stiller seg helhjertet bak krigen mot Ukraina, der valget for øvrig også gjennomføres på okkupert territorium, i strid med folkeretten.

Hærverk og angrep

Men det har vært en rekke tilfeller av hærverk og aksjoner mot valglokalene. I St. Petersburg kastet en mann en molotovcocktail mot et valglokale, og flere steder, blant annet i Moskva og på Krim, helte folk maling i valgurnene eller avfyrte fyrverkeri inne i valglokalet.

Putins parti Forente Russland opplyste lørdag at de er rammet av et omfattende hackerangrep.

Cyberangrepet på hovedsiden eu.ru og flere undersider er et såkalt DDoS-angrep, som innebærer at tjenesten blir overbelastet av store mengder innsendt post og må stenge ned.

Partiet sier at all ikke-kritisk nettvirksomhet er stanset for at de viktigste digitale tjenestene inntil videre kan være tilgjengelig.

Pågrepet for sabotasjeforsøk

Og samme dag opplyste Russlands etterretningstjeneste FSB at de har pågrepet en mann som planla et sabotasjeangrep på den transsibirske jernbanen i Sverdlovsk.

Nyhetsbyrået Tass skriver at den 61 år gamle russiske mannen ble rekruttert av Ukrainas etterretningstjeneste i Lviv og sendt til Russland for å utføre angrepet.

Ukraina har den siste tiden trappet opp droneangrep på økonomiske mål langt inne i Russland, blant annet oljeraffinerier.

Ukraina har tidligere sagt at den transsibirske jernbanen er et aktuelt mål. Den er av avgjørende betydning for frakt på tvers av det vidstrakte landet, blant annet handel med Kina.