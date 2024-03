Raffineriet ligger i fylket Samara. Ingen er drept eller såret, står det i en uttalelse fra guvernørkontoret i det russiske fylket.

– I går kveld var det flere droneangrep mot regionale oljeraffinerier. Et av angrepene førte til brann i oljeraffineriet Kuibyshev, sier guvernør Dmitrij Azarov i uttalelsen tidlig lørdag morgen.

Kuibyshev-raffineriet drives av den russiske oljegiganten Rosneft og er blant de største i Samara. Den årlige produksjonskapasiteten er på 7 millioner tonn olje.

Et av de andre droneangrepene som guvernørkontoret opplyste om, var rettet mot raffineriet Novokuibyshevsk, men det førte ikke til noen ødeleggelser, ifølge Azarov.

Samtidig lørdag morgen uttalte det russiske forsvarsdepartementet at luftforsvaret hadde satt tolv ukrainske droner ut av spill over regionene Brjansk, Belgorod og Voronezh, alle tre med grense til Ukraina, samt droner over regionen Saratov.

I Belgorod ble en person drept og to såret, ifølge guvernørkontoret der.

Opplysningene er ikke bekreftet og ukrainske myndigheter hadde tidlig lørdag morgen ikke kommentert dem.