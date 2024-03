Putins gjenvalg «reflekterer tydelig» støtten han har i det russiske folk, mener Kinas president Xi Jinping.

Han overbrakte sine gratulasjoner til sin russiske motpart etter helgens presidentvalg, hvor Putin som ventet vant med overveldende resultater.

– Det russiske folket har de siste årene blitt samlet som ett for å kunne overvinne utfordringene. Under ditt lederskap er jeg sikker på at Russland vil bli i stand til å oppnå ytterligere bragder når det gjelder nasjonal utvikling, sier Xi.

Knytter stadig tettere bånd

De to landene har knyttet tette bånd den senere tiden, og talsmann Lin Jian i det kinesiske utenriksdepartementet kom mandag med hint om at dette båndet bare vil bli tettere i tiden fremover.

– Kina og Russland er hverandres største naboer og omfattende strategiske samarbeidspartnere i den nye æraen, sa han.

Også Nord-Koreas leder Kim Jong-un har gratulert Putin med gjenvalget. Det samme har Irans president Ebrahim Raisi og Venezuelas president Nicolás Maduro.

Når 99 prosent av stemmene er telt opp, viser de at Putin fikk 87,3 prosent av alle stemmene, ifølge offisielle tall fra Russland. Ifølge den russiske valgkommisjonen ble det en rekordhøy valgdeltakelse på over 77 prosent.

Krass kritikk fra Vesten

Det russiske valget er møtt med krass kritikk fra store deler av verdenssamfunnet, særlig i Vesten. Norske myndigheter har kalt det et ufritt og urettferdig valg.

Tyskland har ettertrykkelig understreket at det ikke vil komme noen gratulasjon derfra, mens Storbritannia har omtalt Putin som vår tids Josef Stalin.

EU-president Charles Michel kom med en sarkastisk gratulasjon til Putin i forkant av valget og spådde at det ville bli en overveldende seier.