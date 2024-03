Fenomenet kalles Havanna-syndromet og ble først rapport fra flere utsendte ved den amerikanske ambassaden i Havanna i 2016. Blant symptomene var hodepine, migrene, svimmelhet og hukommelsessvikt. Enkelte fortalte at de hørte høye lyder og trykk mot hjernen.

Senere har personer som har tjenestegjort i mange land, også vestlige land som Østerrike, meldt om lignende problemer.

Reelle symptomer

– Disse personene har symptomer som er reelle, forstyrrende og ytterst vanskelig å behandle, sier Leighton Chan ved det nasjonale helseinstituttets kliniske senter. Han er forskningsleder og hovedforfatter av en rapport som er offentliggjort i det amerikanske legetidsskriftet JAMA.

Funnene i to studier som ble gjort fra 2018 og fram gjennom hele 2022, er ikke i overensstemmelse med en studie fra universitetet i Pennsylvania i 2019. Det framgikk det at det var oppdaget svake hjerneendringer hos de berørte.

Ingen sammenheng

Chan sier at de denne gang har brukt MRI-skanning veldig nøye. Forskerne har også hatt en bedre sammensatt kontrollgruppe. De har ikke klart å finne en sammenheng mellom uvanlige symptomer og skadelige nerveendringer i hjernen. Deltakerne i undersøkelsen har gjennomgått en mengde tester og ulike typer skanning.

Amerikanske etterretningstjenester konkluderte i fjor med at det var svært usannsynlig at utenlandske aktører skulle være ansvarlig for Havanna-syndromet. Byråene sa at symptomene høyst sannsynlig var resultatet av eksisterende helsetilstander, vanlige sykdommer eller miljøfaktorer.

– Jeg tror ikke det er noe i vår studie som motsier dette, sier Chan.