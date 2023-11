Høringen skal dermed ikke skje bak lukkede dører, slik den egentlig skulle. Han vil møte i Representantenes hus 13. desember, skriver NBC.

Riksrettssaken mot Joe Biden dreier seg om anklager om at presidenten tjente penger på Hunters utenlandske forretningsvirksomhet mens han var visepresident. Republikanerne har ikke greid å føre bevis for at presidenten har gjort noe galt.

Demokratene anklager republikanerne for å iverksette riksrettsprosessen utelukkende som hevn for riksrettsprosessene mot tidligere president Donald Trump.