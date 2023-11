Søndag ble 31 premature evakuert fra Shifa-sykehuset, som nå ligger midt i en krigssone.

Operasjonen ble gjennomført under det som beskrives som ekstremt farlige forhold, i et samarbeid mellom palestinsk Røde Halvmåne, helsemyndigheter, sykehusansatte og FN-organisasjonene Unicef, Verdens helseorganisasjon (WHO), UNRWA, OCHA og UNMAS.

Tilstanden til spedbarna er så langt ikke kjent.