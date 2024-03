Anti-jihadistiske militsledere har gitt Den islamske staten i Vest-Afrika-provinsen (ISWAP) skylden for angrepet, som skjedde i delstaten Borno forrige uke.

Borno herjes av et jihadistisk opprør som har etterlatt over 40.000 mennesker døde og tvunget over 2 millioner mennesker på flukt siden 2009.

Flere detaljer om angrepet i nordlige Ngala er ikke kjent, og lokale tjenestemenn har gitt motstridende forklaringer på hva som har skjedd.

Uklart antall savnede

Antallet savnede gjenspeiler ikke nødvendigvis antallet mennesker som blir holdt i fangenskap, skriver nyhetsbyrået AFP.

FNs nødhjelpskontor (OCHA) har sagt angrepet fant sted torsdag forrige uke og at over 200 mennesker fra ulike flyktningleirer var blitt bortført. Ifølge dem ble kvinner bortført mens de var ute og samlet ved.

– FN fordømmer på sterkeste meldinger om bortføringer av internt fordrevne, hvorav mange er kvinner, gutter og jenter, heter det i en uttalelse.

For det meste kvinner og barn

Ifølge OCHA foregår det tellinger i fire ulike flyktningleirer for å få oversikt over det totale antallet bortførte mennesker.

Leirene huser nesten 104.000 mennesker, for det meste kvinner og barn.

Bortføringer er et stort problem i hele Nigeria og blir ansett for å være en lukrativ industri. I februar ble minst 35 kvinner bortført på vei tilbake fra et bryllup i den nordvestlige delstaten Katsina.