Alle store partier i landet støtter å modernisere grunnloven og anbefaler befolkningen om å si ja til å endre den 87 år gamle teksten. Regjeringen omtaler den nåværende ordlyden som gammeldags og sexistisk.

Befolkningen skal også stemme over et forslag om å utvide definisjonen av en familie. De skal ta stilling til å fjerne formuleringer som at ekteskapet er grunnlaget for familien, og erstatte det med at familien «eller andre varige forhold» er familiens grunnlag. Også denne endringen har bred støtte i både regjeringen og opposisjonen.

Irland fikk sin egen grunnlov i 1937. De siste tiårene har landets lovgivning blitt stadig mer liberal. I 1995 holdt landet et folkeavstemning hvor skilsmisse ble tillatt, i 2015 åpnet landet for likekjønnet ekteskap og i 2018 skrinla de et forbud mot abort.