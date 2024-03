Sverige ble torsdag offisielt medlem av Nato da de siste papirene kom på plass i USAs hovedstad.

– I dag er det viktig å merke seg at enda et land i Europa er blitt mer beskyttet fra Russlands ondskap, sa Zelenskyj samme kveld.

Nato-medlemskap står høyt på Ukrainas ønskeliste, men sjansen for at det vil skje mens krigen mot de russiske invasjonsstyrkene fortsatt pågår er svært liten.

Allerede i 2008 ble forsvarsalliansens medlemmer enige om at både Ukraina og Georgia «vil bli medlemmer» på et tidspunkt, uten at de kom med konkrete løfter.

Det var Russlands invasjon av Ukraina som ledet fram til Sveriges Nato-medlemskap, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på en felles pressekonferanse med statsminister Ulf Kristersson torsdag.