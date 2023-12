Paven ba mandag om at gislene som er bortført til Gazastripen skal løslates og at krigen må ta slutt. Han fordømmer Hamas-angrepet på Israel som utløste krigen.

– Hjertet mitt gråter for ofrene etter det grusomme angrepet 7. oktober, og jeg gjentar min oppfordring om at de som holdes fanget, skal løslates, sier paven under julemessen.

– Jeg ber om en slutt på de militære operasjonene, sier paven og kaller de sivile tapene for forferdelige.