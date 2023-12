Soldater fra begge sider står overfor hverandre i sikkerhetssonen JSA i Panmunjom nord for Seoul. Området, som titusener av turister oppsøker for å få et glimt av det lukkede landet i nord, administreres av et USA-ledet FN-oppdrag.

I en militærpakt fra 2018 ble Nord- og Sør-Korea enige om at soldatene i sonen ikke skulle være bevæpnet, men siden november har soldaten fra nord begynt å bære våpen.

Dette skjer parallelt med at avtalen fra 2018 er i ferd med å bryte sammen. Sør-Korea satte avtalen delvis til side etter at naboene i nord nylig skjøt opp en etterretningssatellitt. Nord-Korea svarte med å forkaste hele avtalen og varslet at de vil utplassere flere soldater og nye våpen langs grensen.