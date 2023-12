Direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund påpeker at det er svært tidkrevende å seile utenom Rødehavet og Suezkanalen. Det vil medføre store forsinkelser og forstyrrelser i verdens varehandel, ifølge ham.

– Vi mener derfor at det er avgjørende at myndighetene både i regionen og i verden for øvrig engasjerer seg for å sikre fri ferdsel til sjøs, og at det settes inn tiltak som reduserer risikoen for sivile skip i området, skriver han i en epost til NTB.

Han sier at forbundet har bedt om et snarlig møte med UD for å drøfte situasjonen og aktuelle tiltak.

Houthiene i Jemen har de siste månedene gjennomført en rekke angrep mot skip i Rødehavet. Sjøveien gjennom Rødehavet og Suezkanalen regnes som svært viktig for verdenshandelen siden en stor del av trafikken mellom Europa og Asia passerer her.

Nesten 10 prosent av all verdenshandel til havs går gjennom Suezkanalen hvert år, inkludert mye av den globale oljetrafikken.