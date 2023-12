Zaluzjnyj holdt sin første pressekonferanse i krigstid dagen etter at den ukrainske nasjonalforsamlingen la fram et lovforslag med en omfattende reform av systemet for rekruttering.

Reformen er en sensitiv sak i det krigsherjede landet. President Volodymyr Zelenskyj sa tidligere i desember at militæret hadde foreslått å mobilisere ytterligere 450.000 til 500.000 soldater.

Zelenskyj bekreftet antallet, men sa på pressekonferansen at han aldri ville ha gått ut med det offentlig. Han kritiserte også rekrutteringskontorene.

– Jeg er for tiden ikke fornøyd med jobben de gjør, sa han.

Zaluzjnyj er svært populær i Ukraina, og i flere saker har han vært i konflikt med president Zelenskyj.