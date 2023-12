Ifølge Ouedraogos parti, Le Faso Autrement, utga mennene seg for å være fra politiet da de hentet 70-åringen i hovedstaden Ouagadougou søndag kveld.

Ouedraogo har vært en sentral figur i burkinsk politikk i flere tiår og var landets utenriksminister fra 1994 til 1999. Han har også vært visedirektør i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Den afrikanske utviklingsbanken.

Det siste året har Ouedraogo vært en tydelig kritiker av juntaen som tok makten i Burkina Faso i september 2022.

I starten av november valgte militæret å innkalle 70-åringen for på sikt å sende ham til fronten for å bistå i «kampen mot terrorisme». Burkina Faso har lenge vært preget av et jihadistisk opprør i nordøst.

Partiet til Ouedraogo fordømte innkallingen og sa at den kom som følge av 70-åringens kritikk av juntaen.

Det er ikke første gang styresmaktene tar i bruk et slikt grep. Rundt et dusin regimekritikere har blitt innkalt til militæret for å delta i kampen mot jihadister det siste året, opplyste Human Rights Watch i november.