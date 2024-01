– Vi har selvfølgelig alle øyne på dette området for å ivareta sikkerheten til beboerne. Det er imidlertid helt klart at dette er en enorm belastning for innbyggerne, sier hun til avisa Morgunbladid.

Islands meteorologiske institutt sier at lavaen renner noen få hundre meter unna byen.

Islands president Gudni Th. Johannesson sier at utbruddet er en påminnelse om naturens kraft, og takker for innsatsen som ble lagt ned for å evakuere Grindavik.

– Sammen tenker vi islendinger vennlig på innbyggerne og alle som er involvert i operasjoner på bakken. Nå blir vi alle testet, skriver han på Facebook.

Beboerne i Grindavik ble natt til søndag bedt om å evakuere byen med en frist satt til mandag kveld. Senere ble innbyggerne imidlertid bedt om å evakuere umiddelbart på grunn av et nær forestående utbrudd.